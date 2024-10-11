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Экс-посол в США Антонов: нет даже намёков, что поток оружия на Украину остановят

Экс-посол в США Антонов: нет даже намёков, что поток оружия на Украину остановят

Ушедший в отставку посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил в интервью журналу Newsweek, что не видит даже намёков на то, что бессмысленный поток оружия на Украину за счёт налогоплательщиков США будет остановлен.

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