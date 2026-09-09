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Происшествия

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В Тюмени полицейские пресекли незаконный оборот этилового спирта и спиртосодержащей продукции

В Тюмени полицейские пресекли незаконный оборот этилового спирта и спиртосодержащей продукции

Следователем следственной части Следственного управления УМВД России по городу Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего горожанина, подозреваемого в незаконном обороте спиртосодержащей жидкости.

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