Нескучные технологии

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Комплекс ПРО С-350 «Витязь» — наш настоящий противоракетный щит!

Комплекс ПРО С-350 «Витязь» — наш настоящий противоракетный щит!

Опыт военных конфликтов последних десятилетий говорит о том, что главными угрозами становятся самолеты и ракеты, артиллерийские управляемые боеприпасы, высокоточные боеприпасы, размещаемые на самолетах, и даже компактные боевые беспилотники.

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