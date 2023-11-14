ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 14.11.2023

Украинский Telegram-канал: Андрей Ермак отправился в США, где планирует согласовать отставку главкома ВСУ Залужного Противостояние Зеленского и Залужного продолжает набирать обороты, хотя официально Киев этого не признает.
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