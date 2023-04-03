В Петербурге появился стихийный мемориал около кафе, где взорвали военкора Владлена Татарского

Люди несут к месту гибели российского журналиста цветыВ Санкт-Петербурге около кафе, где погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), появился стихийный мемориал.
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