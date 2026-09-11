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Пьяный водитель сбил пешехода в Ногликах и скрылся с места ДТП

Пьяный водитель сбил пешехода в Ногликах и скрылся с места ДТП

Мужчина попал под колеса автомобиля 9 сентября в 23:50 в районе дома № 12 по улице Энтузиастов в пгт Ноглики.

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