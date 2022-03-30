В Уссурийске на 20% снизился уровень наркопреступности

В Уссурийске на 20% снизился уровень наркопреступности

Ровно на 101 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, зарегистрировано меньше в 2021 году (на 20% ниже, в сравнении с 2020 годом).

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