«Всех этих потчевала Россия-матушка…»: актриса Поплавская о бьющейся в истерике из-за «слива Украины» экс-россиянке Эйдельман*

Иноагент-историк, которая ещё пару месяцев назад по решению суда «договорилась» до заочного срока в РФ, выдала паническую тираду о том, что «оказывается» страдания «хороших русских» забудут упомянуть в учебниках Европы, да и вообще - на Западе готовятся «сливать» Киев.
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