Невеста с сюрпризом: как выбор Людовика XV изменил судьбу польской принцессы

Сегодня о ней мало кто помнит, поскольку ее скромный образ оставался в тени ее мужа, Людовика XV. Он был любителем женщин и охоты, сибаритом и ювелиром, окружавшим себя многочисленными любовницами при дворе, причем главная роль отводилась его фаворитке маркизе де Помпадур.