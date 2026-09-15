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Царьград

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Астана впервые примет Суперкубок UEFA в 2028 году

Астана впервые примет Суперкубок UEFA в 2028 году

Столица Казахстана впервые в истории получила право провести матч за Суперкубок UEFA. Как указано в сообщении, опубликованном на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций, игра состоится в 2028 году на стадионе «Астана Арена».

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