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Глава ЕК рассказала о потерях Евросоюза из-за ситуации в Ормузском проливе

Глава ЕК рассказала о потерях Евросоюза из-за ситуации в Ормузском проливе

Евросоюз потерял €90 млрд из-за конфликта вокруг Ирана и ситуации в Ормузском проливе. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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