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Форвард «Ак Барса» Дыняк о стычках с игроками ЦСКА: «Это эмоции, матч за Кубок Открытия, все хотели победить»

– Расскажите о своей шайбе. – Закрыли соперника в его зоне, Лука [Лукоянов] нашел меня сверху, я бросил – попал.

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