Китайские ученые создали уникальный солнечный элемент — он вырабатывает электричество под водой с КПД до 34,71%

И рассчитан на работу годами Исследователи Юньнаньского университета разработали перовскитную фотоэлектрическую систему, способную вырабатывать электричество под водой на глубине до 10 метров.
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