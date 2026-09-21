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Китайские ученые создали уникальный солнечный элемент — он вырабатывает электричество под водой с КПД до 34,71%

Китайские ученые создали уникальный солнечный элемент — он вырабатывает электричество под водой с КПД до 34,71%

И рассчитан на работу годами Исследователи Юньнаньского университета разработали перовскитную фотоэлектрическую систему, способную вырабатывать электричество под водой на глубине до 10 метров.

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