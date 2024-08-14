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Царьград

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Русские лётчики на Су-34 нанесли удар по технике ВСУ в Курской области

Русские лётчики на Су-34 нанесли удар по технике ВСУ в Курской области

Удар нанесли авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекцииУдар по скоплению военной техники и личного состава ВСУ нанесли в ночь на 14 августа  экипажи современных истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России неподалёку от границы Курской области.

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