Русские лётчики на Су-34 нанесли удар по технике ВСУ в Курской области

Удар нанесли авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекцииУдар по скоплению военной техники и личного состава ВСУ нанесли в ночь на 14 августа экипажи современных истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России неподалёку от границы Курской области.