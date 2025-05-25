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Бобровский о 3-0 в серии с «Каролиной»: «У «Флориды» глубокий состав и отличная команда. Все работают друг за друга – здорово быть частью этого»

В третьем матче финальной серии Восточной конференции «Пантерс» обыграли «Харрикейнс» – 6:2. Счет в противостоянии стал 3-0.

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