СССР-Россия

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Изучать или обличать? Фонд Сахарова признан нежелательной организацией

Изучать или обличать? Фонд Сахарова признан нежелательной организацией

Генеральная прокуратура признала нежелательной организацией Фонд Андрея Сахарова. Как говорится в официальном сообщении, «установлено, что её деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

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