Просто переняли опыт СССР: как преподаватели в США заставили учеников пользоваться головой, а не искусственным интеллектом.

Сегодня из каждого утюга модно кричать о том, что у нас в образовании катастрофа, что нейросети скоро полностью заменят живой мозг, а школьники и студенты окончательно разучились складывать два и два без помощи умных алгоритмов.
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