Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 800 подписчиков

Просто переняли опыт СССР: как преподаватели в США заставили учеников пользоваться головой, а не искусственным интеллектом.

Просто переняли опыт СССР: как преподаватели в США заставили учеников пользоваться головой, а не искусственным интеллектом.

Сегодня из каждого утюга модно кричать о том, что у нас в образовании катастрофа, что нейросети скоро полностью заменят живой мозг, а школьники и студенты окончательно разучились складывать два и два без помощи умных алгоритмов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии