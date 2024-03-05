«Ъ»: Промышленники спорят об ужесточении требований к продукции

Опережение спросом предложения на рынке России по причине падения уровня конкуренции навело государственные органы на инициативу по ужесточению контроля за стандартами (СТО), а также техническими условиями организаций (ТУ) — данные факторы заключают в себе требования к продукции.
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