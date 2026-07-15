Грозы и ливни накроют Нижегородскую область в ближайшие сутки

Сильные дожди и грозы ожидаются местами по Нижегородской области 15 и 16 июля. Согласно сообщениям регионального ГУ МЧС России, непогода нагрянет в ближайшие 1 – 3 часа и будет сохраняться до следующего дня.
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