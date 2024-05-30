ФСБ задержала четырех агентов украинской разведки, готовивших теракты на железной дороге в Крыму

Руководитель группы погиб при детонации взрывного устройства, когда извлекал его из схронаЗаметка дополняется .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В армии СССР такой коррупции не было: Руцкой — о «ряженых генералах», новом главе Минобороны и важности реформ
- В КПРФ попросили Бастрыкина проверить комика Александра Ревву из-за богохульных шуток и пошлых миниатюр
- Медведев заявил, что Польша «получит долю радиоактивного пепла» в случае удара США по российским войскам на Украине
Свежие комментарии