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«Прыжки и бег, всё за свой счёт»

«Прыжки и бег, всё за свой счёт»

Наконец стало проясняться то, как для России будут выглядеть предстоящие Олимпийские игры которые пройдут во Франции в 2024.

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Комментарии
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ИА
Ирина Александровна
Вик Норд, Вы совершенно правы.
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Виктор Александров
Спорт для избранных дармоедов (и потенциальных предателей!) никому не нужен, о нём пора забыть. А вот развитие возможностей для занятий (бесплатно!) физкультурой БОЛЬШИНСТВА населения необходимо! Нам нужно здоровое население страны, а не благополучие избранных ...
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Ратник Ратник
Наконец-то! БРАВО!
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