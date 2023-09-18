Наконец стало проясняться то, как для России будут выглядеть предстоящие Олимпийские игры которые пройдут во Франции в 2024.
«Прыжки и бег, всё за свой счёт»
Комментарии
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ИА
Ирина Александровна
Вик Норд, Вы совершенно правы.
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1 час.
Виктор Александров
Спорт для избранных дармоедов (и потенциальных предателей!) никому не нужен, о нём пора забыть. А вот развитие возможностей для занятий (бесплатно!) физкультурой БОЛЬШИНСТВА населения необходимо! Нам нужно здоровое население страны, а не благополучие избранных ...
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1 час.
Ратник Ратник
Наконец-то! БРАВО!
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1 час.
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