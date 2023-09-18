«Прыжки и бег, всё за свой счёт»

Виктор Александров

Спорт для избранных дармоедов (и потенциальных предателей!) никому не нужен, о нём пора забыть. А вот развитие возможностей для занятий (бесплатно!) физкультурой БОЛЬШИНСТВА населения необходимо! Нам нужно здоровое население страны, а не благополучие избранных ...