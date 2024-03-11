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Франческо Баньяя начал сезон MotoGP с победы, Марк Маркес стал на Гран При Катара 4-м

Франческо Баньяя начал сезон MotoGP с победы, Марк Маркес стал на Гран При Катара 4-м

MotoGPДействующий двукратный чемпион мира MotoGP Франческо Баньяя начал сезон 2024 года с уверенной победы — на Гран При Катара итальянский пилот заводской команды Ducati Lenovo Team финишировал первым в основном заезде, захватив с минимальным преимуществом лидерство в личном зачёте по итогам первого этапа нового чемпионата.

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