Врач объяснил разницу между отеками и лишним весом

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Прибавка в весе на несколько килограммов после застолья или употребления соленой пищи и алкоголя обычно связана не с ростом жировой ткани, а с задержкой жидкости и накоплением гликогена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии