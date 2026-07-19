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Врач объяснил разницу между отеками и лишним весом

Врач объяснил разницу между отеками и лишним весом

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Прибавка в весе на несколько килограммов после застолья или употребления соленой пищи и алкоголя обычно связана не с ростом жировой ткани, а с задержкой жидкости и накоплением гликогена.

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