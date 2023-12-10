На братьев-борцух с ножом завели уголовное дело: итоги поножовщины на соревнованиях в Петербурге

Рассказываем, чем закончилась поножовщина на соревнованиях по борьбе в Петербурге.Вечером 9 декабря произошло нападение с ножом на охрану соревнований по вольной борьбе, что привело к госпитализации одного из охранников с ножевыми ранениями бедра и поясницы.
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