На братьев-борцух с ножом завели уголовное дело: итоги поножовщины на соревнованиях в Петербурге

Рассказываем, чем закончилась поножовщина на соревнованиях по борьбе в Петербурге.Вечером 9 декабря произошло нападение с ножом на охрану соревнований по вольной борьбе, что привело к госпитализации одного из охранников с ножевыми ранениями бедра и поясницы.