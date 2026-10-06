ВВС Нигерии подтвердили катастрофу ATR-42 и гибель членов экипажа и пассажиров Военно-воздушные силы Нигерии подтвердили, что на юге страны потерпел крушение самолёт ATR-42 (не вертолёт, как ошибочно сообщали некоторые СМИ ранее).
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