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Царьград

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В Томской области дезертира осудили на 10 лет за истязание беременной сожительницы

В Томской области дезертира осудили на 10 лет за истязание беременной сожительницы

Томский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор военнослужащему-уклонисту Юрию Шадрину.Подробности дела сообщил 2-й Восточный окружной военный суд.

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