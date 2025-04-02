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Царьград

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Генпрокуратура выявила "значительные упущения" в миграционном контроле МВД

Генпрокуратура выявила "значительные упущения" в миграционном контроле МВД

Генпрокурор Игорь Краснов сообщил в Совете Федерации о проверке МВД, выявившей "существенные недостатки" в миграционном контроле.

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