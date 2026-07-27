Хуситы заявили об уничтожении саудовского БПЛА Bayraktar Akinci над Йеменом

Турецкий разведывательно-ударный БПЛА Bayraktar Akinci, принадлежащий Саудовской Аравии, был сбит на севере Йемена, заявил военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сари 26 июля в своем Telegram-канале.
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