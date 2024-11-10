Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 712 подписчиков

Агроном Шубина рассказала, как выращивать растения на подоконнике и балконе

Агроном Шубина рассказала, как выращивать растения на подоконнике и балконе

Учитывая сибирский климат, процесс это весьма непростой и требующий соблюдения ряда правил.Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина поделилась своим мнением о том, можно ли выращивать растения на подоконнике в домашних условиях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх