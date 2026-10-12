Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Депутата Затулина требуют лишить мандата. Ему напомнили о лозунге — "русские — это оккупанты"

Депутата Затулина требуют лишить мандата. Ему напомнили о лозунге — "русские — это оккупанты"

Депутата Госдумы Константина Затулина требуют лишить мандата. Ему напомнили о лозунге "русские — это оккупанты", прозвучавшем при сносе памятника русским воинам форта "Святого Духа" в Сочи, и об обещании восстановить монумент, которое так и не было выполнено.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Михаил Е
Михаил Е

Хто требует-то? Ну вы же однопатриции! Голосуете как единая многоголовая гидра. Так и отвечайте коллективно: вырыли ров перед выборами, и коллективно в него легли при первом замечании.

Профиль пользователя Игорь Василевский
Игорь Василевский

Кто то же сделал щедрый взнос в партийную кассу едра, если его опять переизбрали. Взнос можно расценить или обозвать как угодно - на благие партийные цели, для закупки какихто товаров для...(чего угодно!). А по сути - на покупку для него места. А место это дает доступ к различным распределяемым ресурсам, подрядам и прочее... Мерзко? Да!. Но это, увы, жихненнаяданность. При СССР решали парткомы - через обсуждения и партсобрания, сегодня - владельцы денег, которым есть что терять без таких вот проплаченных, а, соответственно, с потрохами купленных толкачей. Это мы в советских ВУЗах 40 лет тому изучали, когда говорили о забугорных буржуинах.

Профиль пользователя Serge
Serge

Затулин - истинное лицо партии "Единая Россия"! "Депутат Государственной думы Российской Федерации I, IV, V, VII и VIII созывов (член фракции «Единая Россия»), первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Специальный представитель Государственной думы РФ по вопросам миграции и гражданства c 10 марта 2022 года[1].

Член Правительственных комиссий по делам соотечественников за рубежом и по миграционной политике.

Директор Института диаспоры и интеграции (Института стран СНГ). Член Научного Совета при Совете безопасности РФ. Член Совета по внешней и оборонной политике." (Википедия) Только это лицо больше на ссс... , на другую часть тела похоже.