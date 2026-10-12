Депутата Затулина требуют лишить мандата. Ему напомнили о лозунге — "русские — это оккупанты"

Депутата Госдумы Константина Затулина требуют лишить мандата. Ему напомнили о лозунге "русские — это оккупанты", прозвучавшем при сносе памятника русским воинам форта "Святого Духа" в Сочи, и об обещании восстановить монумент, которое так и не было выполнено.
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Хто требует-то? Ну вы же однопатриции! Голосуете как единая многоголовая гидра. Так и отвечайте коллективно: вырыли ров перед выборами, и коллективно в него легли при первом замечании.
А как это затуле снова пролез??
По его речам-делам, давно пора его из депутатства наладить, всё же иногда бывает, когда приобретенная репутация начинает работать против самого фигуранта
Кто то же сделал щедрый взнос в партийную кассу едра, если его опять переизбрали. Взнос можно расценить или обозвать как угодно - на благие партийные цели, для закупки какихто товаров для...(чего угодно!). А по сути - на покупку для него места. А место это дает доступ к различным распределяемым ресурсам, подрядам и прочее... Мерзко? Да!. Но это, увы, жихненнаяданность. При СССР решали парткомы - через обсуждения и партсобрания, сегодня - владельцы денег, которым есть что терять без таких вот проплаченных, а, соответственно, с потрохами купленных толкачей. Это мы в советских ВУЗах 40 лет тому изучали, когда говорили о забугорных буржуинах.
Затулин - истинное лицо партии "Единая Россия"! "Депутат Государственной думы Российской Федерации I, IV, V, VII и VIII созывов (член фракции «Единая Россия»), первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Специальный представитель Государственной думы РФ по вопросам миграции и гражданства c 10 марта 2022 года[1].
Член Правительственных комиссий по делам соотечественников за рубежом и по миграционной политике.
Директор Института диаспоры и интеграции (Института стран СНГ). Член Научного Совета при Совете безопасности РФ. Член Совета по внешней и оборонной политике." (Википедия) Только это лицо больше на ссс... , на другую часть тела похоже.
Затулин должен сидеть в тюрьме с максимальным сроком наказания и полной конфискацией имущества, как предатель и враг россиян!!!
Затулин до сих пор умничает на федеральных каналах ТВ. Создает впечатление своей значимости в политике РФ. Кто-то же его туда приглашает ?
Гнать чурбанов из власти.