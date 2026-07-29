Morning O.R.B + LIQUIDITY+ SUPPLY & DEMAND Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! anyihilation HTF show me a bearish trend waited to break to the ORL took an AGGRESIVE sell position waited and held while collecting buy liquidity also added more micros as we retested and went back lower towards the ORL slower push today about a 30MIN trade for me today took partials to feel comfortable holding this runner.