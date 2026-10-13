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Регионы России

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В Японии возник дефицит видеокарт Nvidia GeForce RTX 50 серии

В Японии возник дефицит видеокарт Nvidia GeForce RTX 50 серии

На японском рынке видеокарт Nvidia GeForce RTX 50 наблюдается серьёзный дефицит. По данным местных розничных сетей, флагманская модель RTX 5090 полностью распродана, а цена топовых модификаций RTX 5080 приблизилась к $2500.

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