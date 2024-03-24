Украина сразу же потеряет большую часть истребителей F-16 — Forbes

Украина потеряет большую часть истребителей F-16 в первые же дни, считает издание Forbes. Американский военный эксперт Дэвид Экс опубликовал статью в Forbes, в которой заявил, что значительная часть украинских F-16 будет уничтожена в первые дни их применения.
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