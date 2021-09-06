Когда развалится Украина ?

Позитив для оптимистовПолитикаКогда развалится Украина ? Очень удивила крайне негативная реакция украинских читателей на мой пост “Самый идиотский вопрос”.Вернуться к статье244НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлина МорозоваУ Украины других вариантов не осталось. Это только вопрос времени. Польша спит и видит как бы оттяпать Галицию, а то и побольше. Это их исторические имперские амбиции. Венгры озабочены притеснением их национального меньшинства на территории Украины. Румыния тоже не отказалась бы прихватить часть территории. Донбасс никогда не вернется в состав Украины на нацистских условиях. Россия будет защищать русских и россиян, проживающих на территории юго- востока Украины... Будет ли это убыточным для России, как это считают некоторые комментаторы и обозреватели? Нет не будет. Россия и сейчас помогает Донбассу. Это будет выгодно российским предпринимателям. Донбасс-регион,богатый природными и трудовыми ресурсами. Одесса-крупный международный порт. Мариуполь- центр тяжелой промышленности.Майя MajaОдесские порт давно распродан, Там давно хозяйничают китайские, голландские, французские компании. Мало того, при участии сынка президента Байдена он был продан за последние 4 года несколько раз и теперь трудно даже разобраться, кому же он принадлежит)))Донбасс хоть и богат природными ресурсами, но у нас и своего этого завались с избытком да еще и более высокого класса( тот же уголь). РФ , (большую часть)их природные ресурсы на данный момент закупает в ущерб себе, кстати, чтобы поддержать их экономически и политически. Остался Мариуполь? Но и там все устаревшее и требует новых вливаний денежных и модернизаций. Все это далеко не миллионы, а миллиарды денег))) А бюджет РФ не резиновый. Так что лозунги тут совсем не к месту. И обольщаться не стоит, что это только в плюс РФ. Это не так. Все эти территории нам дорого уже сегодня стоят. Это только слепой и глухой не замечает...Элина МорозоваВот я как раз к тому, что у них есть и свой порт и свои ресурсы и свои заводы. Могут стать отдельной страной.СергейНу взять к примеру, одну из гейропейских стран, Литва, отдельная страна. И что ? Большая часть народа покинули страну в поисках кому помыть унитаз. Я бы не хотел такую судьбу для Донбасса.Майя MajaСтраной? Нет, страной не станут, а вот полигоном для всякого дерьма "в подбрюшье" РФ - да, вполне реальная болячка.Элина МорозоваТы не сравнивай Литву и Донбасс. Литва- это пигмей на карте Европы. У них нет таких природных ресурсов. Всю промышленность им построил СССР. И она была ориентирована на СССР. И сырье поставлял СССР. Литва- это исторически аграрная страна, к чему она и вернулась. А Европе их с/х продукция нафиг не нужна. Они своей завалились, когда получили ответные санкции от России. Ну еще туризм, который был там популярен для россиян. Вряд ли европейцы туда так активно будут ездить. А на Донбассе, я думаю, надо провести референдум по типу крымского: Остаться ли в составе Украины, выйти и присоединиться к России, выйти и образовать независимую страну в составе СНГ.Элина МорозоваПочему страной не станут?Майя MajaСлишком много "хозяев" наметилось. Они никогда не придут к соглашению о выпечке общего пирога))) вот ты пишешь как видишь присоединение Донбасса))) Элина, ты грезишь наяву?)) Даже если допустить референдум, то кто тебе сказал, что РФ хочет из присоединения?! "Зачем нам такое счастье", спросят многие россияне. У нас что, лишние деньги у налогоплательщиков есть?Элина МорозоваРоссия в хозяева не рвется. Иначе бы еще в 14 году все разрешилось.Майя MajaА я тебе выше и написала об этом. Нам этого не надо. Там другие хозяева свои куски пирога не отдадут никогда.Элина МорозоваПо экономическим- не надо, по политическим и стратегическим -надо.Майя MajaЭто давно уже звенья одной цепи. Посмотри на международную практику соглашений. Экономическая составляющая всегда стоит пусть не первым, но и далеко не последним пунктом.Элина МорозоваВ данном случае нас интересуют стратегические аспекты.Майя MajaНу..эта работа уже в режиме международного права)))Элина МорозоваДа как угодно..Майя MajaВ принципе России невыгодно, для нас даже противоестественно иметь соседнюю Украину в качестве заклятого противника по любому вопросу, включая позицию на "большой" международной арене. То же можно сказать и об Украине. Тем более в условиях, когда после неолиберальной глобализации мир выстраивается по принципу культурно-исторических региональных конгломератов. Ни Украине, ни России при этом не придётся отказываться от собственных интересов. Украина может искать пути встраивания в европейскую подсистему, Россия – создавать евразийское экономическое пространство. Всем выгодно...Главное, чтобы нашлись люди это понимающие на Украине , которые наконец, остановят эту их ...вакханалию...Элина МорозоваИ граница России с Украиной уменьшится раза в 3. Что немаловажно..Андрей ВикторовЕсли не помочь укрошумерам в распаде УкРуины, то это полуразложившееся дерьмо еще очень долго будет отравлять воздух, воду и плодить укрошумерских националистов (ОУН, УПА и прочая хуе..а). По этому для ускорения процесса надо ввести катализатор, то есть загасить этот гадючник. Гниение процесс долгий и вонючий.СергейСтесняюсь спросить. Когда начнешь гасить гадючник ?Майя MajaЕще не хватало тратится на войны... Да пошли они... лесом. :) Пусть разлагаются.СергейКому выгоден распад Украины? ===== США и Гейропа - 100% Тут даже не поспоришь. Америка и Гейропа организовали и оплатили вооруженный переворот на Украине. Америка и Гейропа финансируют войну на Украине и поддерживают геноцид на Донбассе.Борис ШумиловНу напрыгаются дети, ПОВЗРОСЛЕЮТ и вернутся.)))Артур Будаев"Карфаген должен быть разрушен!" - История не терпит сослагательного наклонения!кузнецов владимирнадеюсь разрушители уже слезли с диванов, приобрели оружие и записались в добровольцы?Комментировать
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