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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Плющенко: «Есть тренерские штабы, где из 15 детей осталось двое нетравмированных. Важно, чтобы спортсмены были здоровыми»

Тренер и двукратный олимпийский чемпион  Евгений Плющенко высказался о травматичности российских фигуристов.

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