В ВСУ допустили мобилизацию 18-летних украинцев

www.globallookpress.com/Juan Moreno/Keystone Press Agency Украине, возможно, придется начать мобилизацию 18-летних молодых людей, заявил командир 93-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шамиль Крутков.
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