Чувство юмора — одна из самых лучших черт характера, а если человек к тому же умеет посмеяться над собой и с достоинством воспринимает критику, с ним уже никто не сможет сравниться! Ниже мы собрали фотографии, которые наглядно демонстрируют, что такое «самоирония».