Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает несправедливым, что министру финансов РФ Антону Силуанову не присудили Нобелевскую премию.
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Кукушка хвалит пятуха... За то что хвалит он кукушку? Император "пальмового масла" хвалит размазню габошлепа, просравшего экономику? Вам обоим "премию Дарвина" нужно(( и не более того