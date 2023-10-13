Глава Минздрава Кубани снова предупреждает о мошенничествах в мессенджерах

Евгений Филиппов пояснил, что мошенники рассылают кубанцам «липовые» сообщения от его имени. Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов обратился к коллегам, чтобы они проверяли всю информацию, поступающую через телефонные звонки или сообщения.