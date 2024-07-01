Если вам никак не удается победить повышенную потливость, возможно, вы допускаете эти ошибки.

Не стоит спешить с сменой дезодоранта в надежде найти идеальное антиперспирантное решение. Возможно, вы просто неправильно им пользуетесь и каждый раз допускаете ошибку, поэтому даже самый эффективный антиперспирант не защитит вас от пота.
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