Если вам никак не удается победить повышенную потливость, возможно, вы допускаете эти ошибки.

﻿﻿Не стоит спешить с сменой дезодоранта в надежде найти идеальное антиперспирантное решение. Возможно, вы просто неправильно им пользуетесь и каждый раз допускаете ошибку, поэтому даже самый эффективный антиперспирант не защитит вас от пота.