Видео разрушенного Торецка Донецкой области, в котором несколько месяцев идут бои.
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Видео разрушенного Торецка Донецкой области, в котором несколько месяцев идут бои.
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