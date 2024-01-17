В Иркутске задержали подозреваемых в совершении тяжкого деяния

Молодым людям (их четверо) предъявлено обвинение по ч .4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия), сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на данные СУ СК России по Иркутской области.