Уайлдер и Чжилей подписали контракт на бой

Деонтей Уайлдер и Чжан Чжилей проведут поединок в карде шоу Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева. Организаторы большого вечера бокса в Саудовской Аравии, запланированного на 1 июня, объявили основной кард шоу.
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