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ФСБ задержала помогавшую украинским колл-центрам банду

ФСБ задержала помогавшую украинским колл-центрам банду

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане пятерых членов банды, помогавшей украинским колл-центрам. По установленным эпизодам ущерб превысил 100 млн рублей, и ведомство получает все новые сведения, следует из опубликованных данных.

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