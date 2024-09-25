ФСБ задержала помогавшую украинским колл-центрам банду

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане пятерых членов банды, помогавшей украинским колл-центрам. По установленным эпизодам ущерб превысил 100 млн рублей, и ведомство получает все новые сведения, следует из опубликованных данных.
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