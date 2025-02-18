Южная Корея блокирует загрузку DeepSeek из местных магазинов приложений

В субботу власти Южной Кореи временно ограничили загрузку приложения китайской лаборатории искусственного интеллекта DeepSeek из магазинов приложений в стране, пока не будет проведена оценка того, как китайская компания обрабатывает данные пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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