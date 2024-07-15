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"Ъ": ФАДН обновило адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центральной Азии

"Ъ": ФАДН обновило адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центральной Азии

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) после апробации обновило курс по социально-культурной адаптации мигрантов из Центрально-Азиатского региона, он был направлен во все регионы Российской Федерации.

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