"Ъ": ФАДН обновило адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центральной Азии

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) после апробации обновило курс по социально-культурной адаптации мигрантов из Центрально-Азиатского региона, он был направлен во все регионы Российской Федерации.
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