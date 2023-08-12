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Тамбиев о гражданстве РФ для канадцев «Адмирала»: «Сказал клубу, чтобы предложили. Один не хочет, другие тоже откажутся, думаю»

– Хотели именно трех канадцев, чтобы они комфортнее чувствовали себя вместе? – Конечно. Чтобы они психологически себя увереннее чувствовали в раздевалке.

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