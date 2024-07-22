Трое граждан Монголии погибли и пятеро пострадали в ДТП на Алтае

Микроавтобус съехал с дороги и опрокинулся В Республике Алтай произошло ДТП с участием микроавтобус, в котором погибли три человека и пятеро пострадали, включая ребенка, сообщает региональное МЧС в своем Telegram-канале.
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