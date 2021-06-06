Российские военнослужащие Приднестровье провели соревнование по армейскому рукопашному бою

Российские военнослужащие Приднестровье провели соревнование по армейскому рукопашному бою

Победители своих весовых категорий представят ОГРВ ПРРМ на соревнование по армейскому рукопашному бою между силовыми ведомствами региона.

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