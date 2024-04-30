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Макрон приказал поднять в небо французские ядерные заряды для сдерживания России

Макрон приказал поднять в небо французские ядерные заряды для сдерживания России

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